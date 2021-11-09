ليبيا – اعتبرت عضو مجلس النواب فاطمة أبو سعدة أن إعلان مفوضية الانتخابات عن فتح باب الترشح هو خطوة إجرائية من ضمن صلاحيات مجلس المفوضية وعملها الفني والإشرافي، وهو ليس دليلًا بحد ذاته على الالتزام بإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.

أبو سعدة قالت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” الأحد وتابعته صحيفة المرصد: إن الدعوة للاستحقاق وفق قانون الانتخابات يكون بناء على مقترح تقدمه المفوضية لمجلس النواب وموافقة عليه من المجلس لتعلن عنه، المفوضية وليس عليها أن تتخذ بمفردها قرارًا بتحديد موعد الانتخابات، وإن كان موعدًا محددًا وهو 24 من ديسمبر والنص القانوني من باب الاحتفاظ مجلس النواب بالحق التشريعي بتحديد موعد الانتخابات.

وأضافت: “وليس كما يقول البعض أنه فتح لباب التخلف عن الاستحقاق. هناك جدل كبير على بعض القوانين من قبل المفوضية ولا جلسات في هذه الفترة ولا أعرف هل ستأخذ القوانين بعين الاعتبار من اللجنة القانونية داخل مجلس النواب أم أن الأمر سيؤجل لوقت محدد. هناك اعتراض من قبل بعض أعضاء مجلس النواب أن هناك جلسات أعدت وصارت لقانون الانتخاب، وبعض القوانين مطروحة ولو فتح باب إعادة النظر في بعض القوانين سيفتح بابًا لقوانين أخرى وجدال”.

وأشارت إلى احتمالية وجود فرصة لتعديل آخر في بعض المواد لكن على الرئاسة الدعوة لجلسة فيما يخص هذا الأمر، لافتةً إلى أن الموعد المحدد من قبل المفوضية، ولكن الحق القانوني للتحديد هو لمجلس النواب، ولأنه احتفظ بهذا الحق وسمح للمفوضية بالاقتراح فقط حينما تكون جاهزة، بحسب قولها.

وتحفظت الرد على سؤال حول توقعاتها أن يميل مجلس النواب لتغيير التاريخ المحدد للانتخابات، لكي يتفادى ما قد يحدث أم سيتمسك بالتاريخ، إلى حين عقد جلسة بالخصوص.

كما أوضحت أن الاختلاف على بعض القوانين ونصوصها أمر إيجابي وفي كل دول العالم هناك أغلبية ومعارضة وهذا طبيعي، ويجب القبول به للمرور بهذه المرحلة الحساسة، أما فيما يخص الإعلان عن هذه الخطوة الأغلبية تريد الانتخابات وإنهاء الوضع وتغييره، وحتى من هم في السلطة يرون أن لهم شركاء مشاكسين ومخالفين والانتخابات هي من ستطيح بهم، وفقًا لحديثها.

وتابعت: “لا حجة لمن يتحجج أن القانون لم يحدد موعد الانتخابات؛ لأن الاستحقاق معلوم وموعده معلوم من نحو عام، لأنهم من جاء ضمن الاتفاق السياسي بين أن المرحلة تنتهي يوم 24 من ديسمبر. الاتفاق السياسي حدد موعدًا وتم تضمينه في الإعلان الدستوري والجميع يعلم ذلك ولم يتم ذكر التاريخ ثانيًا إن لم يتم تضمين الاتفاق السياسي، إذًا ما هي شرعية المجلس الرئاسي الحالي وعلى ماذا يستند في وجوده؟ هل تريدون إجراء استحقاق يوم 24 من ديسمبر؟ ولماذا تبحثون عن ثغرات في القانون وأنتم موجودون في السلطة وتعرفون أن وجودكم في السلطة بناء على اتفاق تم فيه تحديد الموعد؟”.

وشددت على أن المادة رقم 20 نصت أن يكون انتخاب مجلس النواب بعد 30 يومًا من انتخاب الرئيس وإجراء الجولة الأولى من الانتخابات، ومن الخطأ تعليق موعد الانتخابات النيابية على احتمال ان تكون هناك جولة ثانية، مضيفةً: “لو كان المقصود ان يكون انتخاب المجلس النيابي بعد إتمام إجراء الانتخابات الرئاسية، فإن ذلك غير محدد فعليًا متى سيكون والاقرب والأكثر واقعية أن يتم ربطها بموعد محدد ومعلوم وهو موعد الجولة الأولى”.

واختتمت حديثها قائلًا: “موضوع الجنسية شيء إجرائي تختص به المفوضية العليا للانتخابات، رئيس الدولة الليبية يفترض أن يكون حاملًا للجنسية الليبية فقط، وكيف ما ذكرت أن المفوضية تختص بموضوع الجنسية الأخرى قبل الترشح حتى لو كان مأذونًا له، كنت أتمنى أن يترك المترشح الجنسية الأخرى قبل الترشح”.

أبو سعدة أعربت عن تمنياتها من أن يكون لوزارة الداخلية القدرة على تأمين كافة المناطق ومراكز الاقتراع النيابية للحفاظ على النزاهة.