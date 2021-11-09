ليبيا – أكد وزير الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية أحمد أبو هيسة ضرورة الاهتمام بدور القطاع الخاص في إقامة مصانع واستثمارات خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما جاء في منصة “حكومتنا” وتابعته صحيفة المرصد قال أبو هيسة إن الجنوب يقع في دائرة اهتمامات الوزارة مشيرا لإقامة مصنع للإسمنت فيه إلا أنه واجه أزمة بسبب إشكالية بين المستثمر وأحد المصارف بشأن إجراءات إدارية حالت دون البدء بالمصنع حتى الآن.

وتابع أبو هيسة إن ليبيا تملك طاقات هائلة قادرة على الصناعة والإبداع لكن بعضها يحتاج إلى تطوير أساليب التدريب لافتا إلى وجود مواقع لديها تدريبات مميزة مثل الشركة الليبية للحديد والصلب والمجمع الصناعي في تاجوراء.