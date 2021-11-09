ليبيا – قال عضو مجلس النواب صالح افحيمة إنه لم يتسنَّ لهم لغاية اللحظة التأكد من صحة مراسلة النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، ولم يعلم الأخير من خلال عرضه للغرفة التي تجمع كل النواب بصحة هذه الرسالة.

افحيمة أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الإثنين وتابعتها صحيفة المرصد إلى أن هناك انقسامًا حادًا بين أعضاء مجلس النواب في ما قام به النويري، معتبرًا أن الرسالة لا تساوي ثمن الحبر الذي كتبت به.

وتابع: “المطالبة من رئيس السلطة التشريعية الحالي النويري من المفوضية العليا للانتخابات ان تضرب عرض الحائط المادة 12 التي أقرت في جلسة رسمية وأصبحت جزءًا من قانون يفترض أنه سينظم العملية الانتخابية، لم يقر أحد أنه وقع على هذه الرسالة أو موافق على ما جاء بها”.

واعتقد أن المطالبة ستبقى حبيسة الأدراج ولن يستمع لها من قبل المفوضية ولن يكون لها تأثير على العملية القانونية.

كما أضاف: “أن القانون لم يفصل لإقصاء شخص بعينه، البعض يعتقد أنها فصلت لتقصي عبد الحميد الدبيبة، لكن الدبيبة أقصى نفسه ووقع تعهد على نفسه أن هذا تحكمه الفقرة في الاتفاق الذي جاء بالدبيبة والاتفاق السياسي، وتنص على أنه يجب على المتقدم للسلطة التنفيذية أن يحترم خارطة الطريق، مجلس النواب فكر أن يجعل المترشحين للبرلمان أن يكونوا أصحاب مصلحة لاستقرار وقبول نتيجة الرئيس”.

وأردف: “25 ألف شخص سيتقدمون للانتخابات القادمة لمجلس النواب ولنقل أنه 5 آلاف المتقدمين فيما لو افترضنا أن الحد الأدنى 200 شخص من سيصوتون للخمسة آلاف، لدينا مليون مواطن أصبحوا أصحاب مصلحة في قبول نتائج الرئيس إذا ما جاء البرلمان بعدها بشهر، القانون رقم 20 متعوب عليه من سنة وتم تداوله مع النشطاء”.

كما أفاد: “انا لست محاميًا لعقيلة صالح بل أتكلم عن المنطق الذي تم فيه صياغة هذه المادة وما دار في الدوائر الضيقة وردهات مجلس النواب حول صياغة هذا القانون، لا يمكن أن يؤخذ قانون هكذا للقاعة ويتم التصويت عليه مباشرة، تم تداول المادة والمناقشة حولها. ما مصلحة مجلس النواب الحالي بتأجيل الانتخابات شهرًا وهو له 7 سنوات؟ هل يتوقف على شهر مثلًا؟”.

وقال: “الخلاف كبير والدليل أن التعديل الثالث الذي طلبته المفوضية للآن وهو تعديل في 14 سبتمبر واطلعنا على هذا التعديل ومن ثم عدلناه وكان التعديل وفق القانون رقم 3 والذي أسموه “تعديل المربوعة”، ولكن الخطأ الإجرائي لم يتم الإعلان عن أن هناك جلسة إلا متأخرًا حضرها 13 نائبًا حسب القول، ولم تكن منقولة، وهذا ما أثار حفيظة العديد من المتابعين والتعديل الثاني 7 أكتوبر أعتقد أنه في قانون رقم 5″، بحسب قوله.

كما اختتم معتبرًا أن الانقسامات حادة جدًا ولن يتم الخروج منها إلا بالتخلي عن التمترس خلف المواقف والنظر لليبيين سواسية وعدم إقصاء أي أحد بأي مادة كانت.