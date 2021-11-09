ليبيا – أكد عضو مجلس النواب صالح افحيمة استهجان أعضاء في المجلس ورفضهم للمراسلة المنسوبة للنائب الأول لرئيس المجلس فوزي النويري، والتي أكد فيها عدم ممانعة المجلس لترشح الجميع للانتخابات الرئاسية دون الاعتداد بالمادة 12 من قانون انتخاب الرئيس، والمتعلقة بضرورة أن يتوقف المترشح عن ممارسة وظيفته بشكل نهائي قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات.

افحيمة وفي مداخلة له في برنامج “البلاد” الذي يُبث عبر قناة “ليبيا 218 نيوز” أمس الإثنين، أوضح أن النويري لم يرد بعد على استفسارات النواب بخصوص صحة الرسالة التي علموا بها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، وقال النويري إنها استندت إلى مذكرة مُقدّمة من 56 نائبًا بالمجلس، مشيرًا إلى أن القوانين لا تُعدّل إلا وفق آلية محددة تضمن المعالجة بذات طريقة إصدار القانون، “فالقانون لا يُعدّله إلا قانون”، وعن طريق جلسة للمجلس، معتبرًا الرسالة “كارثة” في حدّ ذاتها، حسب وصفه.

وتابع فحيمة أن تعديلات نصوص القوانين الانتخابية بشكل متكرر تُفقد القوانين قوتها، وتُربك عمل المفوضية، بالإضافة لتعريض القانون للطعون القضائية المحتملة، مشيرًا إلى أن التعديلات أُقرّت على القوانين بحضور ضعيف من نواب المجلس، إلّا أنه اعتماد صحيح رغم ما شابه بخصوص عدم الإعلان المسبق عن الجلسة، داعيًا الليبيين للتمسك بالقانون والدفاع عن خياراتهم.

وأفصح افحيمة عن مخاوفه المتعلقة بانتخابات رئيس الدولة، التي اعتبرها أكثر إشكالية من الانتخابات البرلمانية من حيث عدم القبول بنتائجها، مُعوّلًا في الوقت نفسه على مصلحة الناخبين الذين سيدافعون عن خياراتهم الانتخابية وسيدعمون نتائج الانتخابات.

وأعرب عضو مجلس النواب عن استغرابه من عدم تقديم رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات للتعديلات الفنية التي طلبها دفعة واحدة؛ لينظر فيها المجلس، لافتًا أن السايح التقى النويري بشكل فردي قبل أن ينقل الأخير طلب التعديلات الذي لم يُقدّم مكتوبًا من طرف المفوضية على القوانين الانتخابية، مشيرًا لطلبها إدخال تعديلات مختلفة لثلاث مرات وفي توقيتات منفصلة، متسائلًا عمّا إذا كان ذلك يرجع لعدم اطّلاع السايح على القوانين ما دعاه إلى عدم تقديم طلب تعديلات شاملة ولمرة واحدة.