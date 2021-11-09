ليبيا – قال القيادي في مدينة مصراتة الحبيب الأمين الموالي لتركيا إنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية ولن ينتخب؛ لأنه ليس صاحب مصلحة بالنظر لما وصفها بـ”القوانين المزيفة” الموجودة حاليًا. مشيرًا إلى أن ما يتم التخطيط له ليس انتخابات بل لعبة جديدة لتقاسم سلطة عبر مرشحين لدول ومرشحين لجناح سبتمبر والعسكرة.

الأمين أكد خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر الأحد وتابعتها صحيفة المرصد، رفضهم أن تكون الانتخابات مفصلة على شخوص، فهذه ليست انتخابات مجردة لأنها تحرم الليبيين كمواطنين حق أن يقرر هو قانون اللعبة حول دستور أو عبر قاعدة دستورية.

ورأى أن هناك عصابات سلطة تريد إعادة تدوير نفسها عبر اجراء الانتخابات، مشددًا على أنه لن يتخلى عن “فبراير” لصالح صفقة سلطة أو سياسة ولن يخذلوا الديمقراطية والمدنية وسيستمر النضال من أجلها ليس لتولي السلطة، بل ليتعلمها الشعب حتى لا يفرض عليه عقيد وجنرال، بحسب قوله.

كما شدد على ضرورة أن يكون رئيس الدولة بجنسية وطنه؛ لأنه رمز وطني وأب للأمة وراعٍ للديمقراطية وجامع لكل شعبه، متسائلًا: “كيف تكون الانتخابات خاضعة لمعايير النزاهة والشفافية وحرة ويقبل بنتائجها طالما أن الداخلين عليها ليسوا متوافقين؟ القبول بالنتائج يعني القبول بالقوانين”.