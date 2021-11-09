مصر – أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، حصوله على الموافقات الأمنية لحضور خمسة آلاف مشجع مباراة منتخب “الفراعنة” ضد الغابون ضمن تصفيات إفريقيا المؤهلة لمونديال 2022.

ومن المقرر أن يستضيف المنتخب المصري نظيره الغابوني في الـ16 من نوفمبر الجاري، على ملعب برج العرب في الإسكندرية، لحساب الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات.

وقبل مواجهة الغابون، ستلعب مصر ضد مضيفتها أنغولا يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الخامسة قبل الأخيرة.

ويتصدر منتخب مصر جدول ترتيب المجموعة السادسة برصيد 10 نقاط، يليه ليبيا (6 نقاط)، ثم الغابون (4 نقاط)، وأنغولا (3 نقاط)، ويحتاج منتخب “الفراعنة” لفوز واحد في آخر مباراتين ليضمن تأهله رسميا إلى الدور الحاسم من التصفيات.

المصدر: الاتحاد المصري لكرة القدم