ليبيا – استقبل رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح أمس الإثنين سفير الاتحاد الأوروبي في ليبيا خوسيه ساباديل والوفد المرافق له، وذلك بديوان مجلس المفوضية.

تأتي هذه الزيارة وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للمفوضية في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا ولبحث مستجدات العملية الانتخابية المقررة في ديسمبر القادم، وأبرزها بدء المفوضية في تنفيذ العمليتين الانتخابيتين الرئاسية والبرلمانية وتوزيع بطاقات الناخب.

وأشاد ساباديل بالجهود التي بذلتها المفوضية في مراحل العملية الانتخابية التي تم إنجازها، مؤكدًا على أن دعم الاتحاد الأوروبي لهذه الجهود مستمر وصولًا لإنجاز الانتخابات في ليبيا.