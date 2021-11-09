ليبيا – التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحميد حومة بالعاصمة التونسية السفيرة الفرنسية لدى ليبيا بياتريس دو هيلين.

اللقاء تناول بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، ودعم المجتمع الدولي وجمهورية فرنسا لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مواعيدها، وفقًا للقوانين الصادرة عن مجلس النواب.

كما تناول اللقاء المساعي التي تقوم بها جمهورية فرنسا لدعم تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا عبر إجراء الانتخابات من خلال المؤتمر الدولي الذي تعتزم فرنسا إقامته خلال الأيام القريبة المقبلة.

وبحث اللقاء ملف المصالحة الوطنية وتحقيق السلم الاجتماعي في كافة أنحاء ليبيا.