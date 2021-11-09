ليبيا – التقى النائب الأول لرئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة حسين اعطية القطراني أمس الإثنين بسفير جمهورية مالطا المعتمد لدى ليبيا تشارلز صليبا بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي .

اللقاء ناقش بحسب المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة العلاقات الثنائية بين البلدين وآلية تعزيزها بما يكفل خدمة شعبي البلدين.

وبحث الجانبان آلية إعادة افتتاح القنصلية العامة لجمهورية مالطا في مدينة بنغازي، بما يكفل تقديم الخدمات لكافة المواطنين الراغبين في السفر للجمهورية المالطية أو دول الاتحاد الأوروبي.

من جانبه، أكد السفير المالطي للنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء سعي بلاده لتعزيز العلاقات مع ليبيا، مؤكدًا أن موضوع فتح القنصلية المالطية في بنغازي سيكون في أقرب الآجال.

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