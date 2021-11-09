ليبيا – توافق الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية.

وبحسب بيان صحفي صادر عن الرئاسة المصرية اطلعت عليه صحيفة المرصد تلقى السيسي اتصالا هاتفيا من ماكرون تم خلاله مناقشة الاستعدادات الجارية لاستضافة باريس للمؤتمر الدولي بشأن ليبيا خلال الشهر الجاري.

وأوضح البيان إن ماكرون عبر للسيسي عن حرص فرنسا على مواصلة التعاون والتنسيق المكثف بين البلدين في هذا الملف المهم فيما أكد الرئيسان دعم المسار السياسي القائم وصولاً إلى إجراء الاستحقاق الانتخابي المنشود في موعده المقرر في نهاية الشهر القادم.

وتابع البيان إن السيسي وماكرون شددا على ضرورة خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من أراضي ليبيا والعمل على كل ما من شأنه تقويض كافة التدخلات الأجنبية غير المشروعة التي تساهم في تأجيج الأزمة الليبية.