ليبيا – قال عضو ملتقى الحوار السياسي أحمد الشركسي إن الطلب الذي تقدّم به النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، مستهجَنٌ لمخالفته التعهدات التي تضمّنتها خارطة الطريق، فالقانون لا يعدِّله إلا قانون.

الشركسي أشار في تصريح لمنصة “فواصل” إلى أن التعهدات التي تضمنتها خارطة الطريق ليست تعهدات أخلاقية كما يُروَّج، بل شرطٌ من شروط الترشح وقواعد اللعبة.

ونوّه إلى أنه على البعثة الأممية الالتزام بالقانون الانتخابي ومن ضمنه المادة 12، الذي اعتمده البرلمان، وألّا تلتفت لطلب النويري كونه لا يرقى لدرجة قانون.

واستبعد أن يلتفت أحدًا لطلب النويري ولن يغيّر شيئًا كونَه سيخلط الأوراق؛ لأنه جاء في وقت حساس بعد فتح المفوضية لباب تلقي أوراق الترشح.

كما طالب عبد الحميد الدبيبة ألّا يغامر بسمعته ونفسه ويترشح للانتخابات الرئاسية ويخالف خارطة الطريق وتعهداته أمام الجميع.