ليبيا – اعتبر حسن الصغير وكيل وزارة الخارجية الأسبق أن خطة عماد السايح للتعامل مع الترشيحات للمناصب القيادية والسيادية هي بأن يرمي الكرة بملعب القضاء بمعنى بأنه سيقبل كل من يأتي له بإفادة توقف عن العمل، ويترك الأمر للخصوم السياسيين والمنافسين للطعن في أي ترشيح أمام القضاء.

الصغير قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك”: إن السايح حتى ساعته وتاريخه لا يعتبر القانون رقم 3 والقانون رقم 4 من ضمن القوانين الانتخابية ولم يشر لها في ديباجة اللائحة التنفيذية الصادرة عن مجلس المفوضية، ولم يدرجها على موقع المفوضية من ضمن القوانين والتشريعات الانتخابية .

وأضاف: “عمليا سيتقدم على سبيل المثال دبيبة للترشح وسيقدم إفادة من مجلس الوزراء تفيد بتوقفه عن العمل وسيقبل بها السائح وسيعلن دبيبة ضمن المرشحين للانتخابات الرئاسية وعلى خصوم الدبيبة أو منافسيه الطعن أمام القضاء بترشح الدبيبة، وبهذا يرى السايح بأنه قد نفذ القانون وعمليًا يرى بأنه لم يقف في طريق الدبيبة أو غيره”.

ولفت إلى أنه يفترض بالسايح أن ينشر ويوضح من هي الجهات المناط بها إصدار إفادات التوقف عن العمل بالنسبة لمتقلدي المناصب القيادية والسيادية ومن يعلم يقينا بأنهم مرشحين للرئاسيات كرئيس مجلس النواب ورئيس حكومة الوحدة ورئيس ديوان المحاسبة والقائد العام للجيش.

كما أردف: “ترك الموضوع مائعًا بهذه الطريقة سيكون محفوف بالمخاطر على نوعية واعداد الترشيحات وسيؤثر سلبًا على مجريات العملية الانتخابية حتى قبل يوم التصويت وينذر بتهديد العملية برمتها”.

وشدد في الختام على أن قيادة المفوضية تتطلب اتخاذ قرارات حاسمة وواضحة ومطابقة للقانون الانتخابي.