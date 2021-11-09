ليبيا – التقى النائب العام الصديق الصور خلال اليومين الماضيين بالسفير طاهر السني مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة.

اللقاء تناول وفقًا للمكتب الإعلامي التابع للنائب العام مناقشة الملاحظات الواردة في تقارير بعثة الأمم المتحدة للدعم ذات الصلة بملف حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية وسيادة القانون في دولة ليبيا.

وتناول الحضور نتائج العمل الاممي من خلال ما تستعرضه لجنة العقوبات وفريق الخبراء بشأن إيفاء الدولة الليبية بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان.

كما استعرض الحضور عدد من الملفات والقرارات والطلبات التي تطلب محكمة الجنايات الدولية من السلطات الليبية التعاون بشأنها استنادًا على قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.