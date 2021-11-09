ليبيا – اطلع النائب الأول لرئيس مجلس وزراء حكومة الوحدة حسين اعطية القطراني على سير عمل مصلحة الموانئ والنقل البحري بالمنطقة الشرقية، وذلك خلال اجتماع عقده أمس الإثنين في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في مدينة بنغازي بالخصوص.

القطراني ناقش خلال الاجتماع الذي ضم إلى جانبه مدير فرع مصلحة الموانئ والنقل البحري بالمنطقة الشرقية الكابتن صلاح عبدالحميد مسعود، إضافة إلى عدد من مديري الإدارات بالمصلحة، آليات عملها وأبرز المشاكل والعوائق التي تواجهها وكيفية تذليلها.

وأكد المجتمعون على ضرورة سحب قرار وزير المواصلات بحكومة الوحدة رقم 280 لعام 2021 بشأن إلغاء فرع المصلحة بالمنطقة الشرقية، مشددين على أنه يعزز المركزية المقيتة ويخالف مخرجات الاتفاق السياسي فيما يخص التقاسم العادل للسلطة والثروة في مختلف ربوع البلاد.

وتطرق الاجتماع إلى عمل مصلحة الجمارك، والتعاون القائم بين المصلحتين بما يخدم المواطن في هذا الظرف الحرج من عمر البلاد.

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