ليبيا – زعم رئيس مجلس الدولة الاستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين وجود حملة دولية لتشويه صورة المجلس وإظهاره على أنه من المعرقلين للعملية الانتخابية.

وأشار بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للمجلس طالعته صحيفة المرصد إلى أن موقف المشري جاء خلال مشاركته في جلسة حوارية نظمها مجلس الدولة الاستشاري بمقره في العاصمة طرابلس مع الاتحاد الوطني لعمال ليبيا بحضور 59 ممثلا عن الاتحادات المهنية.

وجدد المشري موقف مجلسه الداعم للعملية الانتخابية وفق ما وصفها بـ”أسس قانونية ودستورية سليمة” فيما تم خلال الجلسة توضيح وجهة نظر مجلس الدولة الاستشاري بشأن هذه العملية ومناقشة قوانين الانتخابات والصعوبات التي تواجهها.

وجدد المشري تأكيده خلال الاجتماع على أنهم “ثوار” وسيقاتلون جميعًا في حال فوز المشير خليفة حفتر بالانتخابات المقبلة حسب قوله.