مصر – كشف نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية في مصر، إنفاق المصريين نحو 20 مليار جنيه على شراء الذهب خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2021.

وأكد نجيب عبر قناة “دي إم سي” أن المصريين أنفقوا حوالي 20 مليار جنيه على شراء الذهب خلال العام الجاري، ويوجد هناك إقبال كبير على الاستثمار في الذهب الخام وليست المشغولات الذهبية، وذلك من أجل تحقيق أقصى ربح ممكن.

وأشار إلى أن المصريين اشتروا الذهب الخام بدلا من المشغولات الذهبية التي يتم فرض الضرائب عليها، بالإضافة إلى قيمة المصنعية.

وتابع أن طريق الاستثمار في الذهب يعد أفضل من الاستثمار لدى البنوك بالنسبة للكثير من المواطنين، مؤكدا أن أسعار الذهب تتأثر بأوضاع الاقتصاد العالمي.

وأضاف أن السبب وراء إقبال المصريين على شراء الذهب هو تراجع الفائدة في البنوك المصرية والأجنبية، وهو ما دفع أصحاب الفوائض المالية للاستثمار في شراء الذهب.

وتعد هذه المرة الأولى التي تشهد فيها مصر ارتفاعا كبيرا في حجم شراء الذهب الخام من جانب المستثمرين.

المصدر: وسائل إعلام مصرية