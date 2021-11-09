ليبيا – وصف المتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو المرحلة التي تمر بها ليبيا بالحاسمة، داعيًا جميع الأطراف للوحدة مع اقتراب موعد الانتخابات.

ستانو ووفقًا لما نقلته وكالة “نوفا” الإيطالية اليوم الإثنين قال: “لقد تابعنا الإعلان عن إيقاف وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش عن العمل، في الوقت الحالي لا يسعنا إلا أن نذكر بأن المرحلة حاسمة بالنسبة لليبيا”.

وأوضح أن البلاد تُجري استعدادات لتنظيم للانتخابات، لذلك يجب على جميع الأطراف الليبية أن تعمل بوحدة من أجل نجاحها؛ لأن هذا جزء مهم للغاية في مسار محاولة التوصل إلى حل سلمي للوضع في البلاد.