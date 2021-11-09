إسبانيا – أعلن فريق رايو فاليكانو الإسباني لكرة القدم امس غياب مهاجمه الكولومبي المخضرم راداميل فالكاو عن الملاعب لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع، بسبب إصابة في الفخذ.

وقال النادي الإسباني في بيان: “أفاد الطاقم الطبي لرايو فاليكانو بأن لاعب الفريق الأول راداميل فالكاو يعاني من تمزق في الفخذ الأيمن”، مشيرا إلى أن المدة التي يحتاجها للتعافي تتراوح بين ثلاثة وأربعة أسابيع.

ودخل فالكاو إلى أرض الملعب بديلا في الدقيقة 69 من عمر مباراة فريقه أمام ريال مدريد (1-2) مساء السبت الماضي، ضمن منافسات الجولة الـ13 من الدوري المحلي، قبل أن يتلقى إصابة في الدقائق الأخيرة.

وستحرم هذه الإصابة فالكاو من التواجد مع منتخب بلاده في مباراتيه ضد البرازيل يوم الجمعة المقبل، ومن ثم ضد الباراغواي في 17 نوفمبر الجاري، وذلك ضمن تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة الى مونديال قطر 2022.

وتحتل كولومبيا حاليا المركز الرابع المؤهل مباشرة إلى نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، عن المجموعة الموحدة لأمريكا الجنوبية بعد 12 جولة.

يذكر أن راداميل فالكاو (35 عاما) انضم إلى صفوف رايو فاليكانو في صفقة انتقال حر، خلال الميركاتو الصيفي الماضي، وسجل خمسة أهداف لفريقه خلال ثماني مباريات حتى الآن، ما ساهم احتلال فريقه الجديد المركز السادس في ترتيب الدوري المحلي بعد 13 جولة.

المصدر: وكالات