ليبيا – قال السياسي الشريف الوافي المرشح السابق لرئاسة المجلس الرئاسي إنه لم يحسم موقفه من الترشح للانتخابات الرئاسية حتى الآن.

الوافي أشار في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية إلى أن قرار الترشح من عدمه يخضع لحسابات “لم يذكرها”، وأنه سيقرر خلال الأيام المقبلة ما إن كان سيترشح للانتخابات البرلمانية أو الرئاسية، إلا أنه حتى اليوم لم يحسم موقفه النهائي.

وأوضح أن الشارع الليبي في كل أنحاء ليبيا ليس لديه مشكلة مع فوز أي مرشح، وأنهم يرغبون في الانتقال إلى مرحلة الاستقرار الحقيقي.

وتابع أن هناك ضرورة لتحقيق الإرادة في الرابع والعشرين من ديسمبر خاصة في ظل تصاعد الأزمة خلال الفترة الماضية، وأن حكومة الوحدة الوطنية والرئاسي لم ينفذا ما التزما به بشأن عودة المهجرين والمصالحة، وتوحيد المؤسسة العسكرية.

كما رأى أن الحكومة انشغلت في التعينات في السفارات والوزارات وتركت الأمور الأساسية.

وفيما يتعلق بتهديدات رئيس مجلس الدولة بعدم الاعتراف بالانتخابات، علق قائلًا: “إن الانتخابات لا تخضع لأهواء أي تيار سواء كان الإخوان أو غيرهم، وأنه على كل المتخوفين من النتائج أن يضعوا وكلائهم في اللجان، وعليهم أن يسلكوا الطرق القانوني، حال ما إن كانت لديهم أي مخالفات في الانتخابات، وأنه لا أحد يملك الاعتراض على النتائج ما لم تكن هناك أسباب تتعلق بالنزاهة وأن لجنة الطعون هي المخولة بالفصل في الأمر”.

وبشأن المواقف الدولية تجاه الأزمة في ليبيا ودعم إجراء الانتخابات، أوضح أن جميع المواقف الدولية شددت على ضرورة إجراء الانتخابات في الموعد المقرر في 24 ديسمبر.

وفيما يتعلق بالخطوات الضرورية من أجل الانتقال إلى مرحلة الاستقرار، بيّن أن هناك بعض الأطراف ساهمت في تأخر الاستقرار، ومنها البرلمان ومجلس الدولة، وأن هناك ضرورة للتوعية للاختيارات الجيدة في الرئاسة والبرلمان، حتى يمكن الانتقال لمرحلة أكثر استقرارا، خاصة أن الاختيارات السيئة قد تساهم في تردي الأوضاع بشكل أكبر.