ليبيا – دعا وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس اليوم الإثنين إلى قمة جديدة حول ليبيا في باريس برئاسة إيطالية فرنسية مشتركة.

دندياس أدلى بهذه التصريحات خلال مكالمة هاتفية مع نظيره الإيطالي لويجي دي مايو، حيث بحثا آخر تطورات الأزمة الليبية وآخر الأخبار المتعلقة بوقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل ومنعها من السفر، على خلفية اتهامها بارتكاب انتهاكات إدارية،بحسب ما أفادت وكالة نوفا الإيطالية.

وجدد دندياس تأكيده على الحاجة لعقد قمة جديدة حول ليبيا في باريس برئاسة فرنسية إيطالية مشتركة، لإعطاء إشارة صريحة لسحب المقاتلين الأجانب من ليبيا، من أجل إجراء الانتخابات بشكل صحيح.