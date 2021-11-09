ليبيا – قال عضو مجلس النواب سعيد امغيب إن “المدعو خالد المشري المتفاخر بعاره وبأنه صاحب فكرة دخول الأتراك إلى ليبيا وتوقيع الاتفاقيات معهم، يتحدث من تركيا عن رفض الانتخابات ويهدد بعدم قبول نتائجها ولو كلف ذلك إراقة الدماء وإزهاق الأنفس!”.

امغيب أضاف في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” “المدعو أحمد عبد الرحمن السويحلي ابن عبد الرحمن السويحلي الذي قال في أحد الأيام: (إذا لم اكن في السلطة فلتذهب ليبيا إلى الهاوية). يهدد من بريطانيا ويحرض على تهديد رئيس مفوضية الانتخابات عماد السايح!”.

وتابع: “صلاح البكوش الذي يمتلك بيت في امريكا وشقة في تركيا يرفض إجراء الانتخابات ويطالب بتأجيلها. هؤلاء على سبيل المثال لا الحصر وغيرهم كثير الذين يصدعون رؤوسنا على القنوات الفضائية، أبدًا لايهمهم الشعب الليبي ولا يخرجون على الإعلام يوميًا من أجل الوطن إنما من أجل أن يستمر مشروعهم ويستمر تدفق المال إلى حساباتهم ولو استمرت الفوضى في ليبيا لعدة عقود”.

كما أردف: “وإلا كيف نفهم تمسك البيدق صلاح البكوش بالقوانين والأعراف الدبلوماسية وهو أول من خالفها ويخالفها ويجد آلاف التبريرات والفتاوى القانونية لكل تصرفات السويحلي، والآن الدبيبة ومن قبلهما السراج وكل من يدفع؟ وهل يحق لنا أن نسأل باي صفة يجتمع هو وعبد الرحمن السويحلي مع سفراء الدول الأجنبية بغير أي صفة رسمية؟”.