انخفاض أسعار الغاز في أوروبا مع زيادة الإمدادات من روسيا

انخفاض أسعار الغاز في أوروبا مع زيادة الإمدادات من روسيا

ألمانيا – انخفضت أسعار الغاز في أوروبا، اليوم الثلاثاء، مع زيادة إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبا عبر خط الأنابيب “يامال – أوروبا”.

وتراجعت العقود الآجلة لشهر ديسمبر المقبل بحلول الساعة 10:11 بتوقيت موسكو، بنسبة 3.9% إلى 911.6 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.

وفي بداية التعاملات سجلت العقود قراءة دون مستوى 900 دولار لكل ألف متر مكعب من الغاز.

وذكرت شركة طاقة ألمانية، أن إمدادات الغاز الطبيعي المباشرة من روسيا إلى ألمانيا عبر خط أنابيب “يامال-أوروبا” زادت بأكثر من الضعف اليوم، وذلك بعد أن شهدت الإمدادات انقطاعات خلال الأيام الماضية.

ويمر خط أنابيب الغاز عبر “يامال – أوروبا” عبر أراضي 4 دول وهي: روسيا وبيلاروس وبولندا وألمانيا. والطاقة التصميمية للأنبوب 32.9 مليار متر مكعب متر من الغاز سنويا.

المصدر: نوفوستي