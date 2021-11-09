الولايات المتحدة – قدم لاعبو نادي “ميلووكي باكس” الأمريكي لكرة السلة، حذاء رياضيا من مقاس 53 أوروبي / 17,5 أمريكي، هدية إلى رئيس البلاد جو بايدن.

وزار لاعبو النادي الفائز بالدوري الامريكي للمحترفين هذا العام البيت الأبيض أمس الاثنين، في حدث هو الأول من نوعه منذ خمس سنوات، وقدموا هدية غير عادية لرئيس البلاد خلال اجتماع تقليدي معه.

وقال أحد لاعبي “ميلووكي” لبايدن: “لدينا مفاجأة لك. لا أعرف ما هو مقاسك، لكننا أحضرنا لك أحذية مقاسها 17.5”.

ورد بايدن مازحا “فقط؟” وأضاف “يا إلهي يا للعب!” ثم أعرب عن سروره بتلقي الهدية واستضافة الرياضيين في البيت الأبيض.

يذكر أن فريقي “غولدن ستيت ووريورز” بطل دوريي 2017 و2018 و”تورونتو رابتورز” بطل دوري 2019، رفضا لقاء الرئيس السابق دونالد ترامب بسبب خلاف مع سياساته، فيما ألغيت زيارة لاعبي “لوس أنجلوس ليكرز”، بطل 2020 إلى البيت الأبيض للاحتفال بفوزهم بسبب قيود كوفيد-19 ومشكلات في جدولة الزيارة.

المصدر: وسائل إعلام أمريكية