تركيا – أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الثلاثاء، إطلاق عملية “أرن الشتاء-1” الأمنية ضد حزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة إرهابيا، في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن العملية تهدف إلى “إخراج التنظيم الإرهابي بالكامل من أجندة تركيا، وتحييد إرهابيين يعتقد بأنهم ينشطون في الولاية.”

وأشار البيان إلى مشاركة 1550 عنصرا من قوات الدرك والشرطة والحراس الأمنيين في العملية.

ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع “العمال الكردستاني” وملاحقة عناصره داخل البلاد وشمالي العراق، وذلك “ردا على هجمات إرهابية ينفذها التنظيم الانفصالي داخل تركيا مستهدفا المدنيين وعناصر الأمن والجيش”، حسب الجانب التركي.

المصدر: “الأناضول”