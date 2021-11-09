روسيا – أقرّ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمرسوم أصدره اليوم، مسودة أسس سياسة الدولة للتخطيط الاستراتيجي، والأمن القومي الروسي.

وجاء في المرسوم: “بعد استقراء القوانين الفدرالية الصادرة في ديسمبر 2010 للأمن القومي، وأسس التخطيط الاستراتيجي في روسيا التي تم إقرارها في يونيو 2014، تبيّنت أوجه القصور في مدى انسجام هذه التشريعات”.

وورد فيه: “هناك أوجه قصور في التخطيط الاستراتيجي في الدولة، حيث أن بعض التشريعات وفي المقام الأول على المستويين الإقليمي والبلدي، لا تتسق مع بعضها من حيث الأهداف والتوقيت”.

ووافق مجلس الأمن الروسي في نهاية سبتمبر الماضي على مسودة أسس سياسة الدولة في مجال التخطيط الاستراتيجي.

المصدر: RT