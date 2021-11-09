ليبيا – رأى الباحث في مؤسسة “غلوبال أنيشاتيف” جلال حرشاوي أن الميليشيات يمكنها منع المواطنين من التصويت في الانتخابات، أو عن طريق التسبب في التزوير.

الجرشاوي وفي تصريحات خاصة لصحيقة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء، حذر من صدام مرتقب خلال الفترة القادمة بين جماعات مسلحة تتمركز بالعاصمة أو بالقرب منها، وترغب بإجراء الانتخابات في موعدها، وبين جماعات أخرى لا ترغب في ذلك، وهي الجماعات الموالية لتيار الإسلام السياسي.

ولمح إلى أن بعض السياسيين المحسوبين على هذا التيار، كخالد المشري رئيس مجلس الدولة الإستشاري يعرفون أن الانتخابات ستنهي أي سلطة أو دور له.