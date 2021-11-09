ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي إن مجلس الدولة رافض لقانون الانتخاب وما يتبعه من اجراءات، مشيرًا إلى أن مجلس الدولة قدم طعنًا دستوريًا، وهذا حق دستوري للمؤسسات الليبية لضرورة النظر في الطعون القضائية.

حويلي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني وتابعته صحيفة المرصد إلى أن تأخر القضاء في عدم النظر في الطعون هذه مسؤولية وطنية للقضاء الليبي، وهو حاليًا على المحك في هذه المرحلة للفصل في هذا العبث القانوني والتشريعي الذي يحدث.

ولفت إلى أن تعطل الدائرة الدستورية ليس في صالح الوطن، ويجب أن يقول القضاء كلمته في هذه المسألة، مضيفًا: “مجلس الدولة قال كلمته وقدم الطعون في القانون رقم 1-2 والإجراءات الإدارية والاجراءات التي تقوم بها المفوضية العليا للانتخابات، وحاليًا أرى أن الانتخابات هي وسيلة للاستقرار ويجب أن تكون مبنية على أساس متفق عليه، والمدخلات يجب أن تكون متفق عليها والمخرجات كذلك”.

وأضاف: “معروف القضاء إذا الخصمان أو الطرفان اتفقا وحلوها حل سلمي يعني القضاء يتماهى مع الحلول حتى البعثة رأيناها عندما تصدر قانونًا أو قرارًا، إذا طرف من الطرفين (النواب والدولة) تفرد وأصدر قانونًا، ولو أن الطرف الآخر لم يبدِ أي اعتراض، الأمم المتحدة لا تدافع عن قرارها وهذا يعتبر توافقًا. عندما أصدر عقيلة صالح قانون انتخاب الرئيس تأخر بعض الشيء؛ لذلك تماهى رئيس مجلس النواب ونزع الثقة عن الحكومة بالمخالفة وتماهى وأصدر قانون انتخاب مجلس النواب بالمخالفة”.

وأفاد أن مجلس الدولة بدأ العمل بالفعل، وحاليًا يعتكف على تقديم رسالة لرئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة لتوضيح أن الأمم المتحدة لا تدافع عن قراراتها، فإذا تجاوز أحد الطرفين شيء ما والآخر لم يعترض تعتبره الأمم المتحدة نوع من التوافق.

كما تابع: “حاليًا يجب ان تعلم الامم المتحدة رسميًا أن هناك اختلاف وأن هذا سيسبب مشكلة أن العملية الذهاب والتماهي مع المخالفات، سواء من البعثة او المفوضية يعتبر يؤدي لمشاكل في المستقبل بعدم استقرار الدولة الليبية، وبدأ مجلس الدولة بالتوعية لهذه المخالفات من البلديات ومؤسسات المجتمع المدني والأميين، وسيكون هناك اجتماع كبير بتنسيق مع المجلس لبعض الفعاليات والنخب الوطنية”.

واستطرد حديثه: “الجانب القانوني والشعبي والتخاطب مع أصحاب المصلحة نحن لا نريد من هجم على طرابلس أن يكون أحد المترشحين؛ لأن هذا سيسبب اشكالية كبيرة لو أن أحد المرشحين الذين اعتدوا على العاصمة يكون أحد المرشحين واقتراح الحلول كذلك، نحن اعترضنا ونقدم الحلول سواء في الغردقة مصر أو بوزنيقة وفي ملتقى الحوار قدمنا الحلول ومقترحاتها، لكن البعثة لم تتماهى مع هذه الإجراءات ومعروف من 2014 البعثة انحرفت عن السكة وبعض موظفيها يعملون لصالح مخابرات دول بعينها ويعرقلون هذه الحلول”.

وأردف: “بالنسبة للقوانين أولًا خاصة القوانين النيابية قالوا في المادة يجب أن يكون مؤهله جامعيًا، والمؤهل هذا يقصي شريحة كبيرة من الليبيين من العمل النيابي، ربما تحتاج النقابات الفلاحين والمزارعين لا يحملون المؤهلات الجامعية كذلك الأعيان وشيوخ القبائل، القوانين التي صدرت تكافئ المجرمين والقتلة ومن هو محكوم عليه حكم وتنتهك القوانين حقوق العدالة وحق التقاضي”.

وبيّن أن السجل الانتخابي لم يعرض في مراكز الاقتراع والمفوضية قالت: إن الطعن في السجل الانتخابي يحتاج لـ 72 ساعة. متساءلًا: “كيف ستجمع الاستدلالات للشخص الذي يريد أن يطعن ويكلف محامي هذه الإجراءات غير كافية؟ و 72 ساعه لا يحقق العدالة على الأقل مفروض السجل الانتخابي يعرض للشعب كما تجمع التزكيات وقدم للسجل المدني، وهناك اقتراحات وتظلمات أن هناك تزوير في قاعدة البيانات، حق المترشح عندما يتم إقصاؤه بقوانين ولوائح والقانون تم تعديله رقم 3 صدر يوم 25 -10، الفئة التي سمحت لها أن تدخل في تعديل العمر اقصيتها بثلاث أشهر أن يقدم اقرار أنه متوقف عن العمل”.

حويلي شدد على أن هذه القوانين اقصائية وتهمش وهذا ما اعترض عليه مجلس الدولة، مبينًا أن الوقت لا يسمح بإجراء انتخابات عادلة فكل مرحلة تحتاج لوقت زمني.

واختتم حديثه مؤكدًا على ضرورة أن يقوم المجلس الرئاسي بعمله بدلًا من الانشغال بالمناكفات بينه وبين الحكومة، بشأن المصالحة السياسية بين مجلسي النواب والدولة، معتبرًا أن الحكومة تستطيع أن توقف المهزلة وتقول إنها لا تستطيع أن تؤمن، فالقضاء يستطيع أن يفصل وما زال الوقت مبكرًا، خاصة أن “تاريخ 24 من ديسمبر ليس قرآن”. بحسب قوله.