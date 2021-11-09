ليبيا – التقى رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب إدريس عمران أمس الإثنين وفد الوكالة الألمانية لتنمية (GiZ) الذي يزور المنطقة الشرقية للقاء الشركاء المحليين في برامج الوكالة، حيث ضم الوفد المدير الإقليمي للوكالة مانفريد هور والفريق المرافق له، إذ قدم الوفد عرضًا مفصلًا لبرامج الوكالة.

رئيس لجنة الحكم المحلي أبدى وفقًا للموقع الرسمي التابع للمجلس ملاحظاته حول المشاريع لتحقق أهدافها ويتم الوفاء بالاحتياجات العاجلة للبلديات، موضحًا بأن برنامج الوكالة الألمانية للتنمية لا يتطرق إلا لموضوع الاتفاقية المبرمة بين ألمانيا والدولة الليبية.

وأكد حرص لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب على تعزيز التعاون مع الوكالة وتوسيع مجالاته يأتي ذلك في إطار حرص لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب على متابعة ودعم الوكالات الدولية التي تعمل لدعم التنمية المحلية وتعزيز قدرات البلديات.

بدوره قام فريق الوكالة الألمانية بتقديم إحاطة عامة حول برامج الوكالة وخاصة فيما يتعلق بإدارة النفايات كما قدم إجابته حول ملاحظات رئيس لجنة الحكم المحلي.

واتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والحوار من أجل دعم برامج الوكالة والاستفادة من خبراتها العالمية.

وأعرب رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب في ختام اللقاء عن تمنياته للوفد بإقامة مريحة وزيارة ناجحة.