سكرتير مجلس الأمن الروسي إلى الهند لحضور اجتماع حول أفغانستان

سكرتير مجلس الأمن الروسي إلى الهند لحضور اجتماع حول أفغانستان

روسيا – أعلن مجلس الأمن الروسي في بيان له اليوم الثلاثاء أن سكرتير الهيئة نيكولاي باتروشيف سيزور الهند غدا الأربعاء للمشاركة في اجتماع دولي حول أفغانستان.

وأوضح البيان أن بتروشيف سيشارك في اجتماع “متعدد الأطراف لأمناء مجالس أمن” في نيودلهي لبحث تطورات الوضع في أفغانستان.

وأمس الاثنين، أكد مبعوث الرئيس الروسي إلى أفغانستان، مدير دائرة آسيا الثانية بوزارة الخارجية الروسية ضمير كابولوف أن اجتماعا لـ”الترويكا الموسعة” (روسيا والولايات المتحدة والصين وباكستان) حول أفغانستان سيجري الخميس 11 نوفمبر في إسلام آباد.

كما كشف المسؤول الروسي أن الممثل الأمريكي الخاص لأفغانستان توماس ويست سيزور موسكو في 15 نوفمبر لبحث الوضع في أفغانستان.

وقال ويست في وقت سابق إنه يخطط للقيام بجولة تشمل باكستان وروسيا والهند.

المصدر: “نوفوستي”