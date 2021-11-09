ليبيا – التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري بنظيره الأميركي أنتوني بلينكن قبيل انعقاد حوار استراتيجي بين مصر والولايات المتحدة.

ووفقا لما صرح به السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية وتابعته صحيفة المرصد نقل عن شكري تأكيده على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في ليبيا بموعدها المقرر في نهاية العام الجاري.

وشدد شكري على أهمية خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية فيما ثمن بلينكن دور مصري حيوي بالدفع نحو عملية السلام في ليبيا مع مشاطرة نظيره المصري الرأي فيما يخص الانتخابات والمرتزقة.