ليبيا – أدلى رئيس المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية خالد عكاشة بدلوه بشأن مواجهة كافة التحديات المتعلقة بالانتخابات في ليبيا.

عكاشة أوضح بمداخلته الهاتفية في برنامج صالة التحرير الذي يذاع عبر قناة صدى البلد تابعتها صحيفة المرصد أهمية تواصل التنسيق بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي وإيمانويل ماكرون فيما يخص التباحث بشأن الملف الليبي.

وتابع عكاشة إن مواجهة كافة التحديات المتعلقة بالانتخابات في ليبيا ستكون على رأس جدول أعمال مؤتمر باريس في الـ12 من نوفمبر الجاري فضلا عن مسألة المرتزقة وتقويض التدخلات الأجنبية التي ترغب في إذكاء حالة الصراع.

واتهم عكاشة جهات لم يسمها باستخدام سلاح المرتزقة وتوطينهم في ليبيا في وقت عملت فيه مصر على تعزيز المسار السياسي والعسكري والأمني ودعت لبناء جيش ليبي موحد مخول بحمل السلاح وحفظ الأمن لحماية العملية الانتخابية.

وأضاف عكاشة إن هذه الجهات تراهن على وجود المرتزقة والاستقواء بهم كسلاح ضد منافسيها وهو ما كشفته مصر وتصدت له مؤكدا أن إرادة الشعب الليبي الكاسحة رفضت وجود أية عناصر أجنبية على أراضي ليبيا.

وبين عكاشة إن مصر دعت لبناء المؤسسة العسكرية الليبية لأن هذا يمثل العمل الحقيقي لبناء الدولة متهما أطرافا إقليمية بوضع العراقيل لمنع إجراء الانتخابات ونشوب اقتتال داخلي وإعادة المشهد الليبي مرة أخرى للواجهة.