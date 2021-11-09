ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 موسى فرج إن المناخ في ليبيا للأسف ليس مناخًا يبشر بإجراء انتخابات تتوفر فيها الحد الأدنى من النزاهة والمصداقية والمعقولية، معتبرًا أنه من الواضح أن هناك ضغوطًا من أطراف كثيرة محلية ودولية نحو الذهاب لانتخابات دون الالتفاف للنقاط التي تثيرها أطراف مختلفة من التيارات الوطنية، حول أن القوانين التي ستجري عليها الانتخابات معيبة، بحسب قوله.

فرج أضاف خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني الأحد وتابعتها صحيفة المرصد: “لا أعلم كيف سيكون إفراز هذه الانتخابات بناء على القوانين المعيبة بالشكل والمضمون، المفوضية اليوم أعلنت وحددت بداية قبول الترشيحات سواء لمنصب الرئيس أو البرلمان والمدد، وأعلنت توزيع البطاقات وكأن الأمور طبيعية، لكن أخشى ما نخشاه أن ما ينتظره الليبيون من أن هذه الانتخابات ستأتي بتغيير وجوه جديدة للسلطة التشريعية ومتحررة من تراكمات السنوات الماضية التي جرت بين المؤسستين التشريعيتين منذ سنة 2014 وما تخللها”.

وتابع: “الاعتراض ليس على الانتخابات، فقد نادى مجلس الدولة بالانتخابات، وفي الواقع هناك أطراف لا تريدها ومتمسكة بالبقاء وتريد أن تلقي باللوم على الطرف الآخر وهو مجلس الدولة الذي رأيه واضح، نحن مع الانتخابات البرلمانية في موعدها، لكن مع قوانين متوافق عليها حتى لو لم يكن هناك جسم اسمه مجلس الدولة، وهناك مؤسسات حزبية وسياسية وتيارات موجودة لا بد أن يكون هناك توافق على مستوى الوطن وكافة الاتجاهات”.

كما اعتبر أنه خلال هذه المرحلة الانتقالية لا يمكن لطرف واحد أن يفرض رأيه من خلال صياغة قوانين تحسم مقدمًا شكل وطبيعة المؤسسات القادمة التي ستفرزها الانتخابات، معتبرًا ان المرحلة لا تحتمل إفراز أي قرار سياسي من طرف لوحده فهذه مرحلة شراكة وطنية وهذا ما يدعو له المجلس.

وأعرب عن تمنياته إذا تم إجراء الانتخابات أن تتوفر فيها المصداقية خاصة في ظل وجود مؤشرات عديدة تثير مخاوف كثير من الليبيين حتى الذين ينادون بالانتخابات، فهناك من يقرون وجود مخاوف على مصداقيتها، بحسب قوله.