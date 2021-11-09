“فيليبس 66” تعلن تحويل مصفاة “أليانس” في لويزيانا إلى محطة نفطية

“فيليبس 66” تعلن تحويل مصفاة “أليانس” في لويزيانا إلى محطة نفطية

الولايات المتحدة – أعلنت شركة “فيليبس 66” أنها ستحول مصفاة “أليانس” الواقعة في بيل تشاس بلويزيانا، إلى محطة نفطية.

وبحسب وكالة “رويترز”، يأتي هذا الإعلان، بعد محاولة قصيرة الأجل لبيع المنشأة التي تضررت من إعصار “آيدا”.

وكان خفر السواحل الأمريكي، أعلن في وقت سابق أنه يحقق في تقارير عن تسربات نفطية محتملة ناجمة عن الإعصار “آيدا”، في خليج المكسيك جنوب بورت فورشون في ولاية لويزيانا.

وأظهرت صور نشرتها وكالة “أسوشيتد برس”، فيضانات كبيرة في مصفاة “فيليبس 66” أليانس الواقعة في بيل تشاس بلويزيانا، وفي بعض أقسام المصفاة، ظهر لمعان قوس قزح على المياه المؤدية إلى النهر.

وفي بيانات صدرت بعد العاصفة يومي الاثنين والثلاثاء، قالت “فيليبس 66” إنها تقوم بتقييم الظروف في مصفاتها، لكنها لم تقدم أي مؤشر على أي مخاطر بيئية.

المصدر: “رويترز”