إثيوبيا – أكد قائد عسكري، أن نهاية حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد باتت “قريبة جدا”، مؤكدا اقتراب قواته من أديس أبابا.

وقال، جال مورو، قائد قوات أورومو المتحالفة مع جبهة تحرير تيغراي، بحسب وكالة “فرانس برس” إن نهاية حكومة رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد أصبحت “قريبة جدا”، مؤكدا أن قواته اقتربت من العاصمة أديس أبابا.

وزعم، مورو أن “المقاتلين الموالين للحكومة بدؤوا الانشقاق”. وقال: “نحن نعد انطلاقا آخر وهجوما آخر، أما الحكومة فتحاول فقط كسب الوقت وإثارة حرب أهلية، ولهذا تدعو الشعب إلى القتال”.

وأضاف “مقاتلونا باتوا أقرب على نحو 40 كيلومترا من العاصمة أديس أبابا، ولم يتراجعوا شبرا واحدا من الأراضي التي يسيطرون عليها”.

من جهتها، نفت الحكومة الإثيوبية كل ما يصدر من بيانات وتصريحات تشير إلى تفوق أو تقدم “الإرهابيين”.

المصدر: أ ف ب