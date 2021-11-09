ليبيا – توقع عضو مجلس الدولة الاستشاري بلقاسم قزيط معارضة أغلب قيادات وعناصر التشكيلات العسكرية في البلاد للانتخابات الرئاسية تحديدًا، لافتًا إلى أن قطاعًا كبيرًا منهم لم يتفق على تأييد مرشح رئاسي بعينه، نظرًا لعدم امتلاك أي من الأسماء التي ترشحت رسميًا حتى الآن حظوظًا قوية، تدفع هذه التشكيلات للمراهنة عليها.

قزيط وفي تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الثلاثاء قال: إن من يستخدم البندقية خارج سياق الدولة سيرفض حتمًا أي رئيس منتخب من الشعب، مهما كان معتدلًا أو مسالمًا، وذلك لأن شرعيته قطعًا ستحد من نفوذه.

وأشار إلى جاهزية بعض التشكيلات المسلحة للدفع بشخصيات من داخلها لخوض معركة الانتخابات التشريعية، بهدف ضمان وجود ذراع سياسية تدافع عن مصالحهم في البرلمان، فضلًا عن تنسيقهم مع مرشحين آخرين قريبين من توجهاتهم الجهوية أو الأيديولوجية، أو تجمعهم بهم مصالح مادية.

وحذر قزيط من أن ليبيا أصبحت في الطريق للتحول إلى دولة زعماء الحرب والسلطة السياسية، التي تنبع من فوهات البنادق، وقال بهذا الخصوص: “للأسف ما تم حتى الآن من عمليات تفكيك التشكيلات المسلحة، وإعادة دمج عناصر في مؤسسات الدولة لم يتم بشكل جيد، بل إن الأمر زاد سوءًا، حيث بات الكثير من تلك المؤسسات تحت قبضة القيادات والعناصر الميليشياوية، وتسير وتأتمر بقراراتها”.

ونوه قزيط إلى أن قوة الميليشيات تعدت الارتكاز على السلاح، الذي يعد بمثابة نقطة الانطلاق، ذلك أن مراكز قوتهم اليوم باتت تتنوع بين النفوذ المالي عبر السيطرة على العديد من المسارات الاقتصادية، وخاصة ما يتعلق بتجارة الخردة والعملة، وتهريب البشر والمخدرات والسلاح، فضلًا عن نفوذهم السياسي المتمثل فيما يدور في فلك تلك المجموعات من شخصيات وفصائل سياسية.