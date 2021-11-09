ليبيا – التقى وكيل وزارة الخارجية لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي أمس الإثنين سفير جمهورية إيطاليا لدى ليبيا “جوزيبي قريمالدي” .

اللقاء تضمن وفقًا للمكتب الاعلامي التابع للوزارة بحث سبل تعزيز العلاقات القائمة بين ليبيا وإيطاليا بما يخدم البلدين الصديقين، إضافة إلى بحث سبل استئناف أعمال اللجنة الاقتصادية المشتركة لدعم التعاون الثنائي في المجال الاقتصادي والتجاري والتقني والتعليمي.

وتم التأكيد خلال اللقاء على إستعداد الدولتين لتفعيل الاتفاقيات المشتركة ومنها اتفاقية تبادل السجناء، بالإضافة إلى متابعة تنفيذ بنود معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية والتي تعتبر تتويجًا لنتاج التعاون التاريخي بين البلدين.