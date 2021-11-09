ليبيا – عقدت لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق المبرم بين تاورغاء ومصراتة أمس الإثنين اجتماعها الدوري تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 391 من لسنة 2021.

اللجنة استعرضت بحسب المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة الدولة التقارير الميدانية الواردة إليها فيما يتعلق بإعادة التهيئة لمنطقتي تاورغاء وطمينة.

كما تناولت اللجنة تطورات الأوضاع للملف الصحي، والصعوبات التي تواجه عمل اللجنة الصحية، وفي ذات السياق بحثت اللجنة سبل دراسة وتقييم ملاحق جبر الضرر المتعثرة.

واتفقت اللجنة على إحالة توصياتها للحكومة تمهيدًا لتسوية نهائية فيما يتعلق باختصاص اللجنة، بالإضافة إلى متابعة والإشراف على أعمال لجنتي جبر الضرر.