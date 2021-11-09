العراق – انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور قبل إنها للطائرة المسيرة التي استخدمت في محاولة اغتيال رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إلا أن الصورة غير صحيحة بحسب وكالة “فرانس برس”.

وقالت الوكالة إن التفتيش عبر محركات البحث، أظهر أن الصور المتداولة هي نفسها نشرتها صفحة خلية الإعلام الأمني في العراق في موقع “فيسبوك” في يوليو 2020.

وأوضحت الخلية أنه في 23 يوليو 2020 عثرت عناصر وكالة الاستخبارات والتحقيقات في وزارة الداخلية على طائرة مسيرة تحمل مقذوفا زنته كيلوغرامين اثنين فوق أحد المباني بمنطقة الجادرية في بغداد.

يذكر أن الكاظمي نجا فجر يوم أمس الأحد من “محاولة اغتيال فاشلة” بواسطة “طائرة مسيرة مفخخة” استهدفت مقر إقامته في بغداد، في هجوم لم تتبنه أي جهة في الحال ورد عليه الكاظمي بالدعوة إلى “التهدئة وضبط النفس”.

المصدر: “فرانس برس”