ليبيا – أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن مرض الملاريا من الأمراض المشتركة الخطيرة التي تفتك بحياة الإنسان.

المركز أوضح عبر مكتبه الإعلامي أن طرق الانتقال تتم إما عن طريق لسعة بعوضة الأنوفيلس، أو نقل الدم من شخص مصاب.

وأشار إلى أن أكثر الأشخاص عرضة للإصابة هم: الأطفال، والنساء الحوامل. لافتًا إلى أن من أعراض المرض “الصداع، والقيء، والإسهال، وآلام في العضلات، وفقر الدم”.

وطالب المركز المسافرين للمناطق الموبوءة بتناول العلاج الوقائي “Mefloquine”، وتجنب لسعات البعوض بدءًا من ارتداء الملابس الطويلة التي تحمي الجسم واستخدام مرهم طارد للحشرات، بالإضافة إلى استخدام الناموسيات داخل المنازل.