ليبيا – أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الثلاثاء حصيلة يوم أمس الإثنين بتسجيل 609 إصابة جديدة بفيروس كورونا، إضافة إلى 8 حالات وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الحالات الحرجة 143 حالة.

المركز وفي بيان له تلقت المرصد نسخة منه بيّن أن نسبة الإصابات بلغت 14.4 بالمائة، من أصل4220 عينة تسلمها المركز من المختبرات التابعة له.

ونوه المركز إلى شفاء 1672 حالة، ليرتفع عدد حالات التعافي إلى 309980 حالة، فيما وصل عدد الحالات النشطة إلى 47112 حالة، إضافة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى5226 حالة.

وأشار المركز إلى إجمالي عدد المطعمين ضد فيروس كورونا بالجرعة الأولى بلغ 1587796، والمطعمين بالجرعة الثانية 508805.