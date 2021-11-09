مصر – وقع وزير النقل المصري كامل الوزير عقد شراء 100 جرار جديد للسكة الحديدية مع شركة “وابتك” الأمريكية، بكلفة تقديرية تبلغ 248 مليون يورو بتمويل من بنك الإعمار والتنمية الأوروبي.

وأفاد موقع “الشروق” بأن الوزير وقع مع الشركة الأمريكية عقد صيانة لمدة 8 سنوات بمبلغ إجمالي يبلغ 157 مليون يورو، بما سيساهم في إحداث طفرة غير مسبوقة بمنظومة الجر بالهيئة.

وجرى التوقيع على هامش فعاليات اليوم الثاني للدورة الرابعة لمعرض النقل الذكي للشرق الأوسط وإفريقيا “Trans MEA”، بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وأضاف أن الوزير وقع مذكرة تفاهم بين هيئة السكك الحديدية وشركة “تالغو” الإسبانية العالمية لتصنيع وتوريد 7 قطارات نوم بهدف تنشيط السياحة الداخلية وتقديم خدمة فاخرة تليق بجمهور المسافرين من المصريين والسياح.

وسبق أن تعاقدت الهيئة مع الشركة على توريد وصيانة 6 قطارات كاملة، حيث ستتوفر بالقطارات الجديدة أعلى مستويات الرفاهية والتكنولوجيا الحديثة.

المصدر: “الشروق”