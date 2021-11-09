مصر – أعلن رئيس هيئة قناة السويس في مصر أسامة ربيع، انضمام الكراكة حسين طنطاوي أحدث وأكبر كراكات الهيئة للعمل بنطاق مشروع توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس.

وقال ربيع خلال تفقده ظهر اليوم للكراكة، إن المشروع يعمل بداية من الكيلو متر 132 وحتى الكيلو متر 162 ترقيم قناة السويس، ضمن مشروع تطوير القطاع الجنوبي بالمجرى الملاحي للقناة.

وتفقد الفريق أسامة ربيع، مستجدات أعمال التكريك بالمشروع بشقيه والذي يضم ازدواج منطقة البحيرات المرة الصغرى من الكيلو متر 122 إلى الكيلو متر 123 ترقيم القناة، وتوسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر 132 وحتى الكيلو متر 162 ترقيم القناة.

وقال الفريق ربيع، إن إجمالي كميات التكريك منذ بداية العمل في منتصف شهر مايو الماضي في مشروع ازدواج القناة بالبحيرات المرة الصغرى بلغ ما يقرب من 5 مليون متر مكعب من الرمال المشبعة بالمياه، فيما بدأت أعمال التكريك في منطقة التوسعة والتعميق بواسطة الكراكة حسين طنطاوي والكراكة الصديق بعد انتهاء الأعمال المدنية والهندسية الخاصة بتجهيز الموقع.

وأكد الفريق ربيع، أن الهيئة ملتزمة بالانتهاء من المشروع وفق الجدول الزمني المحدد من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات التي من شأنها تسريع وتيرة العمل بالمشروع، وأبرزها التنسيق مع شركة التحدي المصرية الإماراتية للعمل بواسطة كراكاتها بمنطقة ازدواج القناة.

وانضمت الكراكة المرفأ التابعة للشركة للعمل بالمشروع بالفعل، على أن يلحق بالعمل معها تباعا عدة كراكات أخرى تابعة للشركة، فيما ستتولى كراكات الهيئة العمل بمنطقة مشروع التوسعة والتعميق بما يضمن العمل على التوازي في كافة قطاعات المشروع.

وتتبع الكراكة المرفأ شركة التحدي المصرية الإماراتية وهى شركة مساهمة مصرية تساهم بها شركة القناة للموانئ إحدى الشركات التابعة للهيئة بنسبة 51%، ومن المقرر أن يلحق بالعمل معها عدة كراكات تابعة للشركة.

وقال الفريق ربيع، إنه من المقرر انضمام الكراكة مهاب مميش إلى العمل بمنطقة التوسعة والتعميق بعد الانتهاء من أعمال التكريك المسندة إليها في أحد المشروعات القومية الكبرى بميناء شرق بورسعيد.

ويستهدف مشروع تطوير المجرى الملاحي للقناة، ازدواج المنطقة من الكيلو متر 155 إلى الكيلو متر 132 ترقيم قناة بطول 10 كم، بالإضافة إلى توسعة وتعميق المنطقة الجنوبية لقناة السويس بداية من الكيلو متر 132 وحتى الكيلو متر 162 ترقيم قناة، بعرض 40 مترا جهة الشرق، وعمق 72 قدما، ما سيؤدي إلى زيادة الأمان الملاحي بنسبة 28%.

المصدر: الوطن