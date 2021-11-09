الولايات المتحدة – نجا فريق لوس أنجلوس غالاكسي من الهزيمة في عقر داره أمام ضيفه مينيسوتا يونايتد (3-3) في لقاء مثير جمعهما امس الاثنين، ضمن منافسات المجموعة الغربية للدوري الأمريكي لكرة القدم MLS.

ويدين أصحاب الأرض بالفضل في الهروب من الهزيمة للنجم المكسيكي المخضرم خافيير هيرنانديز “تشيشاريتو” مهاجم ريال مدريد سابقا، الذي أحرز الهدفين الثاني والثالث لفريقه في الدقيقتين (52 و75) من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب “ديجنيتي هالث سبورتس بارك – Dignity Health Sports Park” بارك بمدينة كارسون الأمريكية.

ورفع فريق لوس أنجلوس غالاكسي رصيده بعد هذا التعادل إلى 48 نقطة، ويحتل المركز الثامن في ترتيب المجموعة الغربية.

بينما يشغل مينيسوتا يونايتد المرتبة السادسة على سلم الترتيب برصيد 49 نقطة.

المصدر : وكالات