ليبيا – أكد السفير والمبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند أن الولايات المتحدة تدعم الغالبية العظمى من الليبيين الذين يريدون المشاركة في انتخابات سلمية في 24 ديسمبر.

نورلاند وفي تصريح عقب وصوله إلى باريس أمس الإثنين لحضور مؤتمر باريس حول ليبيا ضمن وفد نائبة الرئيس الأمريكي كاملا هاريس، ووفقًا لتغريدة نشرتها السفارة الأمريكية عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قال: “نحن ندعم الغالبية العظمى من الليبيين الذين يريدون المشاركة في انتخابات سلمية في 24 ديسمبر، ولهم رأي في مستقبل ليبيا موحدة ومستقرة بدون تدخل أجنبي”.