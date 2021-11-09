ليبيا – وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المؤتمر العام منذ عام 2012 عبد القادر حويلي عملية الانتخابات بالعبث، قائلًا: “ليس هناك انتخابات، إنما عملية تصعيد شعبي مباشر لأشخاص عاشوا في فترة حكم الرئيس معمر القذافي”.

حويلي وخلال مشاركته في حوار مع “برنامج المسائية” على قناة” الجزيرة مباشر” القطرية أمس الأحد شبه الانتخابات الحالية، بالانتخابات التي كانت تجرى في النظام السابق؛ حيث كانوا يقومون بتغيير السلطة المحلية والتشريعية في ساعات قليلة، لا طعون ولا قضاء ولا اعتراض.

وأضاف: “إن ما تقوم به المفوضية عبث، حيث إنها تتماهى مع القوانين المخالفة لقرارات مجلس الأمن وخريطة الطريق والإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي”.

وتساءل بالقول: “لماذا تريد المفوضية الاستمرار بالعمل بهذه القوانين رغم أن هناك رسالة بعدم التماهي مع هذه القوانين لعدم الاتفاق عليها؟”.

وأردف: “نحن لا نريد لليبيا أن تتحول إلى عراق أخرى، بغداد أجرت عملية انتخابية ورأينا اعتراضات كبيرة هناك”.

وأكد الحويلي بالقول: “ما زلنا في المرحلة الآمنة، نستطيع أن نصحح الوضع الحالي، 24 ديسمبر المقبل (موعد الانتخابات) ليس قرآنًا، حيث إنه يمكن تأجيله، لأنه إذا جرت العملية لن تكون عادلة، الوضع الحالي كارثي، انقسام عسكري وأمني وسياسي، لا أدري أين ستجري هذه الانتخابات”.

الحويلي خلص إلى القول: “نتمنى من القضاء أن يقوم بواجبه في هذه المرحلة؛ لأن حق التقاضي حق دستوري للشعب الليبي، فالإعلان الدستوري واضح في نصوصه، وقد تقدمنا بطعن في القوانين التي تستند عليها عملية الانتخابات الحالية، وقبلت عدة طعون من حيث الشكل وننتظر الرد من القضاء”.