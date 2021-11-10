إنجلترا – أشارت صحيفة “إكسبريس” البريطانية إلى أن تراجع نتائج مانشستر يونايتد هذا الموسم، قد يدفع بالنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو للرحيل عن “الشياطين الحمر” خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت “إكسبريس” في تقرير لها امس، إن رونالدو قد يفكر في الرحيل عن “أولد ترافورد”، في حالة عدم تأهل مانشستر يونايتد لبطولة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة، أن النجم البرتغالي لديه رغبة لا تشبع في الألقاب، الفردية والجماعية، ولن يكون سعيدا في فريق لا تكون توقعاته وقدراته على المستوى المأمول.

وعاد كريستيانو رونالدو (36 عاما) إلى صفوف مانشستر يونايتد بعد 12 عاما من رحيله عنه صيف 2009 صوب ريال مدريد، ومنه إلى يوفنتوس عام 2018، قبل العودة إلى ملعب “أولد ترافورد” صيف 2021.

وتعرض مانشستر يونايتد لهزيمة مؤثرة في عقر داره على يد عدوه اللدود مانشستر سيتي (0-2) في لقاء “الديربي” الذي جمعهما يوم السبت الماضي، ضمن الجولة الـ11 للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتراجع إلى المركز السادس على سلم ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة.

بينما يحتل مانشستر سيتي، حامل اللقب، المرتبة الثانية في جدول ترتيب “البريمير ليغ” برصيد 23 نقطة، متأخرا بفارق ثلاث نقاط عن المتصدر تشيلسي.

المصدر: وكالات