روسيا – أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية اليوم الأربعاء عن اعتقالها شخصا من سكان مدينة يالطا في شبه جزيرة القرم بتهمة التجسس لصالح أوكرانيا.

وذكرت الهيئة في بيان لها أن الموقوف عمل في عامي 2017 و2018 على جمع بيانات حساسة ترقى إلى مستوى أسرار الدولة وتسليمها إلى جهاز أمن أوكرانيا.

وأوضحت الهيئة أن هذه البيانات تتعلق خاصة بموظفين في أجهزة الأمن الفدرالية الروسية، مشيرة إلى أن دعوى رفعت بحق المعتقل بتهمة الخيانة العظمى، وهو يواجه عقوبة سجن تصل 20 عاما.

ونشرت الهيئة فيديو يوثق عملية الاعتقال.

وكشفت وكالة “نوفوستي”، نقلا عن مصدر في أجهزة إنفاذ القانون في القرم، أن المعتقل هو النائب السابق في مجلس بلدية يالطا والعمدة السابق لبلدة سيميز، يوري لومينكو.

وترأس لومينكو البلدة المذكورة في عام 2013، بعد اغتيال سلفه كيريل كوستينكو.

وفي وقت لاحق انتخب لومينكو نائبا عن حزب “روسيا الموحدة” الحاكم في مجلس بلدية يالطا.

وسبق أن أعلن عمدة يالطا قسطنطين شيمانوفسكي على صفحته في “فيسبوك” في 25 أكتوبر الماضي أن لومينكو تنازل عن مقعده في البلدية طوعا.

المصدر: RT + “نوفوستي”