إيطاليا – حصلت البطلة الأولمبية الروسية في الجمباز، ألينا كاباييفا، على جائزة في المهرجان الدولي للأفلام الرياضية والتلفزيون لدورها المهم في الترويج للرياضة وتعزيز القيم الثقافية والأخلاقية.

وأقيم حفل توزيع الجوائز في ميلانو، حيث ألقى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ كلمة ترحيبية بالمشاركين.

ومهرجان الأفلام الرياضية والتلفزيون هو نظير جائزة الأوسكار في الأفلام الرياضية والتلفزيون.

وسبق لأسطورة القفز بالزانة، الروسية يلينا إيسينباييفا التتويج أيضا في مهرجان الأفلام الرياضية والتلفزيون.

وكاباييفا هي بطلة أولمبية في الجمباز الإيقاعي (مسابقة التمارين المتنوعة) في أولمبياد أثينا 2004، كما توجت بالميدالية البرونزية في أولمبياد سيدني 2000، وحازت على لقب بطلة العالم في الجمباز الإيقاعي سبع مرات وأوروبا في تسع مناسبات.

المصدر: تاس