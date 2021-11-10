ليبيا – قال أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية مصطفى الزايدي إن أبرز التحديات التي تواجه الانتخابات المرتقبة، تتمثل في: الميلشيات والسلاح المنتشر في بعض المناطق والمدن المهمة في ليبيا، إضافة إلى بعض المواقف الرافضة للعملية الانتخابية من قبل تنظيمات محسوبة على ما يسمى بالإسلام السياسي.

الزايدي وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية ” الثلاثاء، رأى أن الضمانات الدولية بشكل عملي غير موجودة؛ ذلك أن ثمة تناقضًا في المصالح بين القوى الدولية المتداخلة في الملف الليبي، محملًا في الوقت ذاته تلك القوى مسؤولية تفاقم الأزمة في ليبيا منذ تدخلها في العام 2011 بهذا الشكل من التناقض والصراعات.

وأردف رئيس حزب الحركة الوطنية قائلًا: “نحن نراهن على الشعب الليبي وجديته وقدرته في تجاوز الأزمة. بالتأكيد سيحاول الليبيون أن يجعلوا من الانتخابات نقطة تحول”. لكنه يوضح في الوقت نفسه أن “الانتخابات قد تكون خاضعة لتأثيرات القوى والمال السياسي”.

الزايدي اختتم تصريحه بالإشارة إلى أنه على الرغم من الإعلان عن فتح باب الترشح، إلا أن ثمة مخاوف تلف مصير الانتخابات، قائلًا: “نحن نتمنى إجراء الانتخابات في موعدها ونخشى من أن هذه الميلشيات إذا شعرت بأنها سوف تخسر امتيازاتها فستقوم بتخريب العملية الانتخابية”.