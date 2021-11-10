ليبيا- بحث رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي مع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية علي الزناتي سبل النهوض بالواقع الصحي في البلاد.

ووفقا لبيان صحفي صادر عن الرئاسي تابعته صحيفة المرصد شدد الزناتي على كفاية مخزون ليبيا من اللقاح المضاد لوباء كورونا في مخازن الحلقة الباردة بجهاز الإمداد الطبي لأشهر قادمة مؤكدا استمرار الوزارة بدعم مراكز العزل بكل احتياجاتها لأداء مهامها بمهنية.

وأشار الزناتي لوجود حالة استقرار نسبي للانخفاض في تسجيل الحالات المصابة بوباء كورونا في جميع المناطق بسبب حملات تطعيم المواطنين ودرجة الوعي لديهم لتجنب الإصابة مشيدا بجهود العاملين في مراكز العزل بكافة لتلبيتهم لنداء الواجب الإنساني لإنقاذ حياة المصابين.

وبين الزناتي اعتماد الوزارة عديد الخطط والبرامج التي تهدف لتوطين العلاج بالداخل وإعادة الثقة بالطبيب الليبي عبر دعم المستشفيات بالإمكانيات التي تؤهلها لتقديم أفضل الخدمات للمرضى والاهتمام.

وأضاف الزناتي إن هذا يهدف لتمكين الرعاية الصحية الأولية لتقديم خدماتها للمرضى بالقرب من مقار سكانهم وتخفيف العبء على المستشفيات الجامعية والتعليمية مؤكدا تكليف الوزارة لجان مختصة لمتابعة ملف الديون المستحقة لعلاج المرضى في الخارج.

وحث الزناتي جهاز الإمداد الطبي على التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير احتياجات القطاع للعام 2022 فيما أشاد المنفي بالجهود التي يبذلها قطاع الصحة لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين مع تأكيده على ضرورة منح مراكز العزل كافة الإمكانيات التي تؤهلها للقيام بمهامها.

وتابع المنفي إن المهم الآن هو صرف مستحقات العاملين في هذه المراكز بعد أن لبوا نداء الواجب الإنساني لمواجهة وباء كورونا موجها بمنح المستشفيات القروية بالمناطق الجنوبية كافة الإمكانيات بتوفير خدمات مكانية لتخفيف مشاق السفر من منطقة لأخرى للعلاج.